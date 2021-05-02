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20:28   2 Мая 2021
Политика

Чешский политик призвал освободить главу минюста от полномочий после слов о Врбетице

Чешский политик призвал освободить главу минюста от полномочий после слов о Врбетице

Главу минюста Чехии Марию Бенешову необходимо уволить на фоне ее слов о взрывах во Врбетице, заявил первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Збынек Станюра.

По его словам, заявления министра юстиции свидетельствуют о том, что в правительстве государства существует раскол и не все доверяют премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Соответствующий факт ставит под сомнение решения в важнейших вопросах внешней политики, касающихся безопасности граждан страны, добавил он. Поэтому Станюра призвал уволить Бенешову.

Ранее глава минюста заявила, что существует более двух версий инцидента, который произошел в деревне Врбетице. По ее словам, этот вопрос обсуждали на заседании правительства, во время которого у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Милоша Земана. Она отметила, что видела лишь сообщение контрразведки, а к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. Также Бенешова заявила о возможном существовании трех версий случившегося.

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#чехия #Станюра #Бенешова

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