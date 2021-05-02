Уверовавший в бога Навальный поздравил православных граждан с Пасхой

Осужденный блогер Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил православных россиян с праздником Пасхи.

Осужденный блогер Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил православных россиян с праздником Пасхи.

Навальный признался, что давно ждал "самый лучший праздник" — Пасху. По его словам, он еще находится в первой части своей трансформации из "еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину". Однако в этот день он готов съесть несколько ложек каши "с отменным пасхальном настроением".

"Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили. С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех: и верующих (кто я сейчас), и неверующих (кем я был), и воинствующих атеистов (кем я тоже был). Всех обнимаю и всех люблю", — написал Навальный.

Осужденный блогер сейчас отбывает наказание в ИК-2 Владимирской области под городом Покровом по делу "Ив Роше".