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20:13   2 Мая 2021
Политика

Сенатор Джабаров назвал G7 "застойной организацией, которая ничего не решает"

Сенатор Джабаров назвал G7 "застойной организацией, которая ничего не решает"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал свое мнение о "Большой семерке".

По его словам, G7 давно стала "застойной организацией", где ни один из членов ничего не решает, поэтому не стоит относиться серьезно к планам Великобритании "сдерживать" Россию.

"Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", — цитирует Джабарова РИА Новости.

Сенатор заявил, что Москва никак не отреагирует на планы МИД Великобритании, так как эти призывы к противодействию давно стали общепринятой практикой Запада.

Ранее СМИ узнали, что МИД Великобритании намерен "сдерживать" Россию, создав некий международный механизм в рамках G7.

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#россия #великобритания #джабаров #g7

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