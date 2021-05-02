Сенатор Джабаров назвал G7 "застойной организацией, которая ничего не решает"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал свое мнение о "Большой семерке".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал свое мнение о "Большой семерке".

По его словам, G7 давно стала "застойной организацией", где ни один из членов ничего не решает, поэтому не стоит относиться серьезно к планам Великобритании "сдерживать" Россию.

"Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", — цитирует Джабарова РИА Новости.

Сенатор заявил, что Москва никак не отреагирует на планы МИД Великобритании, так как эти призывы к противодействию давно стали общепринятой практикой Запада.

Ранее СМИ узнали, что МИД Великобритании намерен "сдерживать" Россию, создав некий международный механизм в рамках G7.