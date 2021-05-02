Набсовет "Нафтогаза" может продолжить работу до формирования нового состава

Кабмин Незалежной предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" продолжить функционирование до утверждения нового состава органа.

Кабмин Незалежной предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" продолжить функционирование до утверждения нового состава органа.

Он принял во внимание заявление совета. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

"Кабинет министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 года № 370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета", — пояснили в кабмине.

Ранее правительство уволило руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева. Он являлся главой предприятия семь лет. На место Коболева назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко.