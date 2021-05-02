Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за акцию с воздушными шарами

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала Сеул за утрату контроля над активистами, запустившими на территорию КНДР воздушные шары с агитационными листовками.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала Сеул за утрату контроля над активистами, запустившими на территорию КНДР воздушные шары с агитационными листовками.

Группа активистов из Южной Кореи отправила в КНДР десять воздушных шаров с 500 тысячами агитационных листовок. Ким Е Чжон осудила халатность официального Сеула, из-за чего и случилась, по ее мнению, "непростительная провокация".

"Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство "перебежчиков с Севера" без внимания и не помешали ему", — подчеркнула она.

Сестра Ким Чен Ына отметила, что Пхеньяну больше нельзя "сидеть сложа руки". По ее словам, КНДР будет рассматривать соответствующие меры в качестве ответа на акцию соседей.