Список персон, признанных нежелательными в России, пополнил спецдокладчик Европарламента по ситуации с блогером Алексеем Навальным Жак Мэр.

Список персон, признанных нежелательными в России, пополнил спецдокладчик Европарламента по ситуации с блогером Алексеем Навальным Жак Мэр.

Депутат поделился своей точкой зрения насчет складывающегося положения дел в интервью французскому изданию Le Monde. Мэр попытался оправдать такое решение докладами, составленными по факту изучения обстоятельств якобы отравления Навального. Однако внесение его имени в перечень нежелательных в РФ персон вызвало сильное удивление у спецдокладчика.

"Это не меняет моего мандата по поводу отравления и заключения в тюрьму Алексея Навального. С другой стороны, для россиян это усложняет возможности сотрудничать", — заявил он.

Официальная цель работы Мэра в России состоит в расследовании обстоятельств инцидента с Навальным и защите прав человека. Но разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились ему именем украинского парламентария Александра Мережко, продемонстрировал ситуацию с обратной стороны.

Оказалось, что спецдокладчик вовсе не против "совместно поработать" с Украиной, поскольку они видят "поведение русских" так же, как и европейцы. Хотя совсем лишать прав Россию невыгодно, поскольку из-за этого Европарламент может потерять ряд важных возможностей.

"Не будет возможности наблюдать за выборами, как сейчас. Ничего. И не будет совместного механизма. Если мы хотим совместного механизма, мы должны сохранить Россию, даже если хотим наложить на них санкции", — цитирует его слова NationNews.

Но если вспомнить призывы о вмешательстве в случае непризнания "независимых кандидатов" на выборах, то сам по себе напрашивается вывод: запрет на въезд в Россию для Жака Мэра и других симпатизирующих команде Навального европарламентариев исходит из государственных интересов страны. Несмотря на ограничения деятельности ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; ее структурные подразделения включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и прочих связанных с ней структур, попытки дестабилизировать ситуацию в РФ под предлогом защиты прав человека все еще остаются актуальными.