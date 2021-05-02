Блогер назвал "невероятным зрелищем" заполнение водой Северо-Крымского канала

Река Биюк-Карасу в селе Новоивановка стала наполнять Северо-Крымский канал водой, видеоролик показал блогер Игорь Корсаков.

Река Биюк-Карасу в селе Новоивановка стала наполнять Северо-Крымский канал водой, видеоролик показал блогер Игорь Корсаков.

Через Новоивановский гидроузел в Северо-Крымский канал, протекающий вдоль трассы Феодосия — Джанкой, поступает основной объем воды из стока реки Биюк-Карасу. Это происходит с 2014 года. Корсаков говорит, что как только сброс воды в канал начался, он тут же заснял процесс с воздуха и смонтировал об этом ролик. Событие он назвал грандиозным, а зрелище — невероятным.

На самом деле русловые пруды, находящиеся на пути в сторону реки Салгир, наполняются с огромной скоростью буквально на глазах, чего он никак не ожидал увидеть.

"Здесь были прогалины земли, ну а сейчас вот их нет. Даже кусты все затопило, которые выросли за время отсутствия воды в русле реки", — рассказывает Корсаков.

Также блогер показал, как происходит расслоение мутной и чистой воды. В Новоивановку стекаются и местные жители, чтобы своими глазами увидеть, как вода наполняет русло.