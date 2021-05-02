Свидетели пожара в одесском Доме профсоюзов выступят на встрече Совбеза ООН 5 мая, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Свидетели пожара в одесском Доме профсоюзов выступят на встрече Совбеза ООН 5 мая, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. По словам Полянского, в неформальной встрече по "формуле Аррия" примут участие свидетели, пережившие эту трагедию.

"На следующей неделе мы проведем встречу по "формуле Арриа" для обсуждения кровопролития в Одессе и других преступлений украинских националистов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жители города возлагают живые цветы к Дому профсоюзов, где в 2014 году в результате пожара в здании и столкновений в центре города погибли 48 человек