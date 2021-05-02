Жапаров выступил за создание совместной комиссии из старейшин Киргизии и Таджикистана

Комиссия, состоящая из киргизских и таджикских старейшин, способна предотвращать будущие конфликты, считает лидер Киргизии Садыр Жапаров.

Комиссия, состоящая из киргизских и таджикских старейшин, способна предотвращать будущие конфликты, считает лидер Киргизии Садыр Жапаров.

Он обратил внимание на то, что территориальная целостность Киргизии находилась под угрозой при столкновении с Таджикистаном. В связи с попыткой предотвратить подобные конфликты в будущем требуется создание совместной комиссии с представителями двух стран. Участников следует набирать из жителей, проживающих в соседних или смешанных поселениях, заметил президент Киргизии во время обращения к нации.

"Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения", — уверен Жапаров.

Пограничные отряды Таджикистана и Киргизии столкнулись в конце апреля. Перестрелка переросла в бои вооруженных сил. Сообщалось о погибших и раненых у обеих сторон. К вечеру 2 мая сообщается об относительно стабильной обстановке на границе и отводе войск.