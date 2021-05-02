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18:08   2 Мая 2021
Происшествия

Около 50 человек погибли от неизвестного наркотика в Финляндии

Около 50 человек погибли от неизвестного наркотика в Финляндии

В финских городах Турку и Хельсинки начали массово умирать жители из-за неизвестного наркотического вещества.

Полиция на юго-западе Финляндии сообщает о пяти случаях смерти в Турку от наркотиков среди молодых людей за апрель. Местное СМИ сообщает о десяти случаях летального исхода от употребления вещества. По информации финской газеты Turun Sanomat, около 50 человек убили смертельно токсичные препараты в Хельсинки.

Эксперты предупредили, что подобные наркотики продаются на черном рынке и могут быть опасными для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил и вещество, которое применяют в анестезиологии, — опиоидный анальгетик.

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#финляндия #наркотики #отравление

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