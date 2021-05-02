18:08 2 Мая 2021Происшествия
Около 50 человек погибли от неизвестного наркотика в Финляндии
В финских городах Турку и Хельсинки начали массово умирать жители из-за неизвестного наркотического вещества.
В финских городах Турку и Хельсинки начали массово умирать жители из-за неизвестного наркотического вещества.
Полиция на юго-западе Финляндии сообщает о пяти случаях смерти в Турку от наркотиков среди молодых людей за апрель. Местное СМИ сообщает о десяти случаях летального исхода от употребления вещества. По информации финской газеты Turun Sanomat, около 50 человек убили смертельно токсичные препараты в Хельсинки.
Эксперты предупредили, что подобные наркотики продаются на черном рынке и могут быть опасными для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил и вещество, которое применяют в анестезиологии, — опиоидный анальгетик.