"Химки" выиграли восьмой домашний матч РПЛ подряд

Подмосковные "Химки" выиграли у екатеринбургского "Урала" в 28-м туре чемпионата России по футболу. Команда Игоря Черевченко победила в восьмом кряду матче на своем поле.

Подмосковные "Химки" выиграли у екатеринбургского "Урала" в 28-м туре чемпионата России по футболу. Команда Игоря Черевченко победила в восьмом кряду матче на своем поле.

Второй матч дня в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) прошел на "Арене Химки". Точный удар Мохамеда Конате на 10-й минуте поединка принес хозяевам победу над "Уралом" из Екатеринбурга. Стоит отметить, что в первом тайме с поля был удален игрок "Химок" Александр Трошечкин.

"Химки" одержали восьмую подряд победу в РПЛ, установив новый клубный рекорд. После 28 туров в активе занимающей восьмое место команды Черевченко 44 очка. На счету "Урала" 31 балл. Команда из Екатеринбурга располагается на 12-й строчке таблицы РПЛ.