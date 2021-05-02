Первый вице-премьер Чехии осудил Бенешову за ее слова по делу о взрывах во Врбетице

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек раскритиковал слова главы минюста страны Марии Бенешовой, которая сообщила о существовании нескольких версий по делу о взрывах во Врбетице.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек раскритиковал слова главы минюста страны Марии Бенешовой, которая сообщила о существовании нескольких версий по делу о взрывах во Врбетице.

Заявление Бенешовой возмутило Гамачека. В эфире чешской телекомпании он сообщил, что слова главы минюста "пошли на пользу кому-то другому", но точно не республике. После этого случая, ее вызвал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет", — отметил политик.

О том, уволят ли за такие высказывания Бенешову, первый вице-премьер не ответил. Однако он добавил, что такие изменения в правительстве страны ни к чему, так как через пять месяцев состоятся парламентские выборы.