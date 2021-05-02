Следует задуматься о том, почему насквозь больные пропагандой страны заподозрили в собственных грехах Россию. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Следует задуматься о том, почему насквозь больные пропагандой страны заподозрили в собственных грехах Россию. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России ответила министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу на выпады в адрес Москвы. Захарова процитировала фразу святого Антония в светлый праздник Пасхи.

"Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", — подчеркнула она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Доминик Рааб ранее предложил "Большой семерке" бороться с "российской дезинформацией". Власти РФ неоднократно напоминали о голословности таких нападок.