США считают важным сорвать запуск проекта "Северный поток —2", который находится на завершающей стадии строительства, отметил военный аналитик Игорь Коротченко.

США считают важным сорвать запуск проекта "Северный поток —2", который находится на завершающей стадии строительства, отметил военный аналитик Игорь Коротченко.

Недавно Вашингтон объявил о намерении ввести должность спецпосланника по вопросам "СП-2", который будет отвечать за переговоры по теме остановки строительства газопровода.

Коротченко объяснил срочность инициативы, о которой Соединенные Штаты задумались лишь после избрания на пост президента Джо Байдена. По словам эксперта, это объясняется степенью готовности "СП-2". Проект практически завершен, и американцы стремятся не допустить его запуска, отметил он.

Именно поэтому сейчас координируются усилия Вашингтона и вводится должность со специальными полномочиями, добавил Коротченко.