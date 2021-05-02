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16:40   2 Мая 2021
Политика

Военный аналитик объяснил срочность мер США по прекращению строительства "СП-2"

Военный аналитик объяснил срочность мер США по прекращению строительства "СП-2"

США считают важным сорвать запуск проекта "Северный поток —2", который находится на завершающей стадии строительства, отметил военный аналитик Игорь Коротченко.

Недавно Вашингтон объявил о намерении ввести должность спецпосланника по вопросам "СП-2", который будет отвечать за переговоры по теме остановки строительства газопровода.

Коротченко объяснил срочность инициативы, о которой Соединенные Штаты задумались лишь после избрания на пост президента Джо Байдена. По словам эксперта, это объясняется степенью готовности "СП-2". Проект практически завершен, и американцы стремятся не допустить его запуска, отметил он.

Именно поэтому сейчас координируются усилия Вашингтона и вводится должность со специальными полномочиями, добавил Коротченко.

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#сша #коротченко #СП-2

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