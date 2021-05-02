Семь лет «одесской Хатыни». Сатановский назвал условие для наказания виновных

Более 40 человек погибали при пожаре в одесском Доме профсоюзов под аплодисменты сторонников госпереворота. Власти семь лет не могут назвать виновных в трагедии.

2 мая 2014 года разделило историю Одессы на до и после. Семь лет назад жемчужину у моря потрясла страшная трагедия: при пожаре в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 42 противника Евромайдана, еще шесть человек — возле здания, в ходе противостояния пострадали 240 человек.

МИД РФ называет произошедшее «кровавой бойней» и «варварским преступлением», а также сравнивает сожжение неугодных киевскому режиму одесситов с белорусской Хатынью 1943 года. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала наказать виновных.

Однако, по мнению политолога Евгения Сатановского, довести разбирательство до конца и наказать виновных возможно будет только после полного контроля России над Украиной.

Хронология

Накануне. На 2 мая 17:00 в Одессе был запланирован матч чемпионата Украины по футболу между командами «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков). За три часа до этого болельщики обоих клубов, активно разделявшие проукраинские взгляды, планировали провести «Марш единства Украины»: пройтись от Соборной площади прямиком к стадиону «Черноморец».

Однако шествие оказалось под угрозой срыва из-за активистов движения «Куликово поле» — противников Евромайдана, которые разбили на одноименной площади палаточный городок. Последние понимали, что приезд футбольных фанатов наверняка будет использован оппонентами для окончательного сноса лагеря. А потому распространили в соцсетях призыв собраться возле памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте.

Утро 2 мая. На железнодорожный вокзал, находящийся недалеко от площади Куликово поле, прибывает поезд. Он набит болельщиками «Металлиста», многие из которых приезжают с семьями. Другая часть футбольных фанатов добирается на общественном транспорте. Также ряды одесских сторонников Евромайдана пополняются жителями других регионов Украины.

14:40. Зафиксировано первое столкновение. Некий Денис Т. обстреливает из пневматического пистолета активистов организации «Одесская дружина» — идейных побратимов «Куликова поля». Его обезоруживают и передают правоохранителям.

Куликовцы пытаются проникнуть через шеренгу полицейских во двор дома №36 по улице Жуковского (пересекается с Александровским проспектом). Они получили информацию о том, что в нем участникам «Марша единства Украины» якобы раздают огнестрельное оружие.

15:05. На Соборной площади собирается не менее тысячи человек. На многих из них — атрибутика «Черноморца» и «Металлиста». В народной массе были замечены более ста активистов организованной группы «Самооборона». В руках у них — щиты и дубинки.

15:14. Колонна активистов «Куликова поля» движется по направлению к Соборной площади — именно оттуда должен стартовать «Марш единства Украины». Однако им навстречу выстраивается шеренга «Самообороны».

Около 15:30. Начинается столкновение между куликовцами и организованной группой из футбольных болельщиков «Ультрас». Стороны используют петарды, дымовые шашки, травматические пистолеты, а также кидаются друг в друга осколками разбитого тротуара и сломанной плитки.

15:35. Тем временем на самой площади Куликово поле начинают мобилизацию активисты. Их известили о том, что происходит в центре города. Количество антимайдановцев стремительно увеличивается. Несколько организованных групп выдвигается в направлении места ожесточенного столкновения.

16:23. Зафиксированы первые жертвы. Со стороны сторонников Евромайдана погибли активист «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ) Игорь Иванов и Андрей Бирюков.

17:00. Начинается футбольный матч «Черноморец — Металлист». На мероприятие, по разным данным, пришло от 600 до 700 человек.В это время очаг противоборства переносится на Греческую площадь. Активисты Майдана используют захваченную пожарную машину как таран.

17:45. В ход идут самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, огнестрельное оружие. В результате стрельбы картечью погибают активисты Антимайдана — Александр Жульков, Николай Яворский, смертельно ранен Евгений Лосинский.

Под ударом также оказываются работники полиции и мирные граждане. Раненых эвакуируют подъезжающие со стороны Соборной площади скорые помощи и легковые автомобили.

18:20. Столкновения на Греческой площади постепенно утихают. В это же время защитников палатного городка на Куликовом поле извещают о том, что многочисленные группы футбольных фанатов и сторонников Евромайдана движутся в их сторону.

18:50. Активисты «Куликова поля» решают использовать Дом профсоюзов для обороны. Взламывая входные двери, они переносят в здание канистры с бензином, ящики с коктейлями Молотова медикаменты и личные вещи из палаток.

19:20. Через полчаса к площади подходят футбольные болельщики и евромайдановцы. Они тут же принимаются поджигать значительно опустевшие палатки. Из Дома профсоюзов в них летят камни, бутылки с зажигательной смесью и сигнальные ракеты. Проукраинские активисты отвечают тем же.

Пяти фанатам «Черноморца» удается проникнуть в здание через задний ход.

19:32. Перед Домом профсоюзом загорается часть баррикады. Тем временем группы Евромайдана пытаются пробиться в здание через боковую входную дверь.

19:40. Куликовцы оказывают ожесточенное сопротивление, в результате которого попытка проукраинских активистов штурмовать здание проваливается.

Через четыре минуты дежурный по УВД Одессы требует направить пожарные машины на Куликово поле, однако Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) игнорирует это сообщение.

19:45. Начало пожара в Доме профсоюзов. Воспламенились заброшенные в окна второго этажа бутылки. Одновременно с этим огонь охватил левую дверь здания. Один из сторонников Евромайдана забросил в центральный вход горящую покрышку.

19:52. Огонь охватывает баррикаду в вестибюле 1 этажа. Горят все три двери Дома профсоюзов. Пламя распространяется на главную лестницу. Из окон клубится дым.

19:54. Загорается лестничный пролет первого этажа, температура начинает стремительно повышаться и достигает 600 градусов. Из окон выпрыгивает около 10 человек. Из фасадной части здания начинают эвакуировать людей.

20:14. На Куликово поле приезжает первая пожарная машина. Через четыре минуты — вторая. Пожарные эвакуируют людей с 3 этажа здания. При этом из окон верхних этажей продолжают выпрыгивать активисты.

Ряд проукраинских активистов пытается атаковать только что спасенных от пожара. Однако правоохранители и антимайдановцы пресекают их намерения.

20:25. Ликвидирован пожар входных дверей Дома профсоюзов. Затем — очаги возгорания внутри здания.

20:37. Сообщается о 22 людях, находящихся на крыше. Тем временем пожарные продолжают эвакуировать пострадавших через окна фасада здания.

20:47. Сторонники Евромайдана вывешивают перед Домом профсоюзов украинский флаг. Его встречают лозунгами «Одесса — Украина!», аплодисментами и государственным гимном.

20:50. По официальным данным, пожар в здании полностью ликвидирован. Пожарные сообщают о 20-30 погибших внутри здания.

Страшные события того дня унесли жизни 48 человек с обеих сторон. 34 человека погибли, отравившись угарным газом и получив многочисленные ожоги. 8 человек выпали из окон при попытке спастись из полыхающего Дома профсоюзов. Еще 6 человек получили пулевые ранения.

«До сих пор гнетет»

Вот уже семь лет 2 мая одесситы несут цветы к Дому профсоюзов. Граждане приходят целыми семьями, с детьми. По данным издания «Страна.ua», память погибших сегодня почтили депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Николай Скорик.

По словам активиста движения «Куликово поле» Ибрагима Мориса, в настоящее время в здании успели отремонтировать первый, второй и третий этаж. Сейчас в нем работают профсоюзы, адвокаты и турфирмы. Однако воспоминания о трагедии до сих пор живы в памяти.

«Когда я там прохожу, до сих пор гнетет обстановка и представляется, как здесь заживо горели люди», — сказал Морис «Российской газете».

Одновременно с акцией памяти погибших в центре Одессе состоялся марш националистов. В нем участвовало около 400 человек. Демонстранты собрались, как и в 2014 году, на Соборной площади. Националисты принесли с собой флаги Украины и черно-красные флаги организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

Несмотря на страх новых столкновений, люди все равно идут на Куликово поле, рассказывает Морис.

«Мы не боимся столкновений — иначе боятся можно всегда, каждый день».

Куда более актуальный вопрос — незавершенное расследование причин учиненной расправы над несогласными с госпереворотом в Киеве. По словам активиста, следствие было обречено с самого начала: реальные доказательства трагедии скрывались, виновные лица всячески покрывались.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский, казалось бы, попытался поставить точку в этом вопросе, впервые выразил соболезнования семьям погибших в Одессе 2 мая. Политик назвал пожар в Доме профсоюзов черным днем для страны, а также потребовал эффективного расследования.

«Тот черный день унес почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и про собственные трагедии», — написал глава государства в Facebook.

Впрочем, после этого выяснение деталей произошедшего не продвинулось ни на йоту. На это обратили внимание и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала ОБСЕ и Совет Европы потребовать от Украины проведения расследования.

«Людей загнали в Дом профсоюзов и сожгли. Тех, кто пытался спастись, добивали на месте. По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. Десятки одесситов сгорели заживо, сотни пострадали. Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам», — заявила Захарова.

Если Россия действительно хочет, чтобы виновные в Одессе были наказаны, ей придется взять под контроль Украину, констатировал в комментарии «ПС» политолог Евгений Сатановский. По словам эксперта, помимо одесских националистов следует учитывать и всех остальных, которые все вместе правят бал в стране.

«Для этого придется взять под контроль Украину. Сегодня на ее территории националисты, какие угодно, включая боевиков, обстреливающих Донбасс, абсолютно безнаказанны. Если руководство [России] вынуждено будет, именно вынуждено, потому что оно этого, безусловно, не хочет, вмешаться всерьез, — так, как это было в Гражданскую войну и в Великую Отечественную, то с нацистами, которые контролируют Украину, разобраться удастся. Без этого — нет. А каким образом вы могли бы разобраться с такого рода группировками? Других путей нет», — категоричен собеседник издания.

При этом политолог подчеркнул, что его точка зрения куда более категоричная и менее дипломатичная, чем позиция российского внешнеполитического ведомства.