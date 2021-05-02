The Washington Post исправила статью о предупреждении Джулиани спецслужбами США

Газета The Washington Post изменила статью о событиях 2019 года, когда Кремль якобы пытался "вмешаться" в избирательный процесс в США.

Газета The Washington Post изменила статью о событиях 2019 года, когда Кремль якобы пытался "вмешаться" в избирательный процесс в США.

Изначально журналисты утверждали, что Федеральное бюро расследований США обратилось к адвокату экс-главы Белого дома Рудольфу Джулиани с целью предупредить предвыборный штаб Дональда Трампа о "проводимой в отношении него" российской операции. Авторы издания назвали эти "действия" РФ "попыткой вмешательства" в американские выборы.

Однако позже статья была скорректирована. В новой версии материала американские спецслужбы лишь собирались обратиться к представителю 45-го президента США.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно опровергали подобные сообщения о попытке "вмешательства" в избирательный процесс. По словам российских представителей, Вашингтон не может фактами подтвердить свои голословные заявления.