Три россиянина обратились в британские суды из-за книги "Люди Путина"

Предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский обратились в суды Великобритании из-за книги "Люди Путина". Об этом сообщили японские журналисты.

Предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский обратились в суды Великобритании из-за книги "Люди Путина". Об этом сообщили японские журналисты.

Три российских предпринимателя подали иски о клевете и защите информации против издательства HarperCollins и автора рукописи Кэтрин Белтон в марте и апреле. Британские юристы выступили представителями бизнесменов. Компания "Роснефть" также обратилась в суд Соединенного Королевства из-за книги. Предприниматель Роман Абрамович ранее подал иск против HarperCollins.

Авен и Фридман не знали о других заявлениях, сказал официальный представитель второго бизнесмена. По его словам, истцы не контактировали с юристами других пострадавших.