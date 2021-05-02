Россиянам рассказали, сколько действует на иммунитет вакцина "КовиВак"

Срок, в течение которого организм невосприимчив к коронавирусу после прививки вакциной "КовиВак", назвал гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Срок, в течение которого организм невосприимчив к коронавирусу после прививки вакциной "КовиВак", назвал гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

После введения инъекции организм человека может сопротивляться коронавирусу около восьми месяцев, поделился медик. В эфире телеканала "Россия-1" он заявил, что иммуногенность препарата оценивается в 85%.

"КовиВак" — мягкая вакцина, напомнил Ишмухаметов. По его словам, из-за этого фактора антитела в организме человека вырабатываются медленнее.

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