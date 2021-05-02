Жириновский потребовал признать антигосударственной партию Зюганова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к властям с призывом внести Коммунистическую партию Российской Федерации Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к властям с призывом внести Коммунистическую партию Российской Федерации Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений.

В соответствующий перечень должны войти партии и организации, преследующие цель "строить какое-то общество", отметил Жириновский. По его словам, ими являются КПРФ, "Справедливая Россия" и "Левый фронт". Также политик выразил негативное отношение к высказываниям коммунистов о деятельности ЛДПР.

"Буржуазно-криминальная власть. Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно!" — сказал Жириновский.

В апреле 2020 года лидер ЛДПР требовал арестовать представителей коммунистической партии в случае организации акции на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.