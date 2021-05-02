Более 50 человек задержали во Франции в ходе демонстраций

Полиция Франции задержала 56 участников первомайских шествий. По предварительным данным, только в Париже был ранен 21 человек, передает BFMTV.

Полиция Франции задержала 56 участников первомайских шествий. По предварительным данным, только в Париже был ранен 21 человек, передает BFMTV.

Согласно информации министерства внутренних дел, в столице зафиксировано 46 задержаний, а всего на улицы вышли около 17 тысяч человек. Среди них были представители коммунистических и социалистических партий, члены профсоюзов и молодежных объединений. Более 106 тысяч демонстрантов принимали участие в акциях по всей стране. Шесть стражей порядка получили травмы.

В Лионе полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда около 200 агрессивно настроенных человек шли перед колонной демонстрантов. На акцию вышли около трех тысяч жителей города.