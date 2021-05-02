ВМС США впервые в истории сформировали ЛГБТ-подразделение

Американское командование сформировало подразделение, в состав которого вошли исключительно представители сексуальных меньшинств.

Американское командование сформировало подразделение, в состав которого вошли исключительно представители сексуальных меньшинств.

Впервые в ВМС США был сформирован ЛГБТ-экипаж многоцелевого вертолета SH-60 SeaHawk. Фотографии военнослужащих выставили в Twitter.

History was made on Friday with the first ever all gay @USNavy helicopter crew. pic.twitter.com/3o1dYRn7Dw — Travis Akers (@travisakers) May 1, 2021

В последнее время тема сексуальных меньшинств в армии западных стран поднимается все чаще. Американские СМИ подчеркивают, что в США самое большое количество военных, которые хотят поменять свой пол, будучи на военной службе. В большинстве случаев это связано с тем, что во время службы государство берет на себя все медицинские расходы, включая оплату операции по смене пола.