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16:07   2 Мая 2021
Армия

ВМС США впервые в истории сформировали ЛГБТ-подразделение

ВМС США впервые в истории сформировали ЛГБТ-подразделение

Американское командование сформировало подразделение, в состав которого вошли исключительно представители сексуальных меньшинств.

Впервые в ВМС США был сформирован ЛГБТ-экипаж многоцелевого вертолета SH-60 SeaHawk. Фотографии военнослужащих выставили в Twitter.

В последнее время тема сексуальных меньшинств в армии западных стран поднимается все чаще. Американские СМИ подчеркивают, что в США самое большое количество военных, которые хотят поменять свой пол, будучи на военной службе. В большинстве случаев это связано с тем, что во время службы государство берет на себя все медицинские расходы, включая оплату операции по смене пола.

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#вмс сша #лгбт #вс сша

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