Шаповалов объяснил, зачем желавший изучать Коран Навальный объявил себя православным

Политолог считает, что осужденный блогер готов использовать любой повод, чтобы напомнить о себе.

Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 во Владимирской области, опубликовал новый пост на странице в Instagram в честь праздника Пасхи. В нем он заявил, что стал из атеиста православным верующим и в очередной раз напомнил о своем «плохом» самочувствии:

«К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все еще в первой половине своей увлекательной трансформации “из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину”. Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальным настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо».

Примечательно, что меньше месяца назад Навальный публично заявлял, что подает на администрацию колонии в суд за отказ предоставить ему Коран.

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, блогер готов использовать любой повод, чтобы напомнить о себе.

«Конечно, Пасха — это повод. И фактически взята стратегическая линия на сетования на состояние здоровья. Это такой просчитанный план, направленный на то, чтобы вызвать жалость у россиян. Известно, что наш народ жалостливый. Это стремления — не на своих сторонников, а на обычного среднестатистического читателя данного поста — вызвать переживания, которые можно потом конвертировать в кампанию по защите Навального и его освобождения», — объяснил Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня».

Чуть больше месяца назад соратник Навального Леонид Волков заявил, что у блогера якобы резко ухудшилось самочувствие: начались боли в спине и стала отниматься нога. Но медицинскую помощь ему якобы не оказывают. 31 марта осужденный объявил голодовку.

В это время информационное поле сотрясали заявления его сторонников о том, что врачей к блогеру не пускают, а сам он находится чуть ли не при смерти.

22 апреля Telegram-канал «Кремлевская прачка» опубликовал видео, на котором человек, очень похожий на Навального довольно бодро несколько раз подтягивается на турнике во дворе.

Владимир Шаповалов сравнил тактику Навального с поведением украинских деятелей Надежды Савченко и Олега Сенцова, которые отбывали наказание в российских колониях (в 2014 и 2018 года соответственно) за организацию терактов.

«Абсолютно та же тактика, что была у Савченко и Сенцова. Разница только в том, что голодовка Навального была существенно короче, чем у указанных персонажей. Поскольку она завершилась в рекордные сроки, дальше остается только тема здоровья. Мы видим, что постоянно меняется легенда. Все время речь идет о разных заболеваниях, о разных немощах, и это также наталкивает на мысль о том, что здесь есть элементарное желание быть в новостной ленте и давить на жалость», — констатировал Шаповалов.

Кроме того, Навальный и его соратники пытаются прощупать аудиторию и на предмет ее религиозности, полагает собеседник издания. Таким образом они пытаются расширить свою группу поддержки за счет верующих людей, испытывающих жалость к страдающему человеку вне зависимости от конфессии.

«Хотя известно, что Навальный раньше негативно относился к вере, поэтому в его перерождение не очень верится. Это спекуляции на религиозную тематику. Истинно верующий не будет рассуждать о себе в день праздника Воскресения Христова, так как это означает уподобить себя Богу. Это день, когда любой верующий вспоминает о тех жертвах, которые понес Христос ради человечества. Навальный, видимо, хочет сформировать легенду и уравнять себя с Христом. Думаю, что мы еще услышим такую интерпретацию от его адептов в самое ближайшее время», — не сомневается эксперт.

Шаповалов предположил, что в следующий раз Навальный попытается напомнить о себе в День победы, 9 Мая.

С Шаповаловым согласен и юрист Илья Ремесло. В Telegram-канале он выразил мнение, что «фирменная особенность» Навального заключается в его постоянном переобувании, где главная цель — попасть «в новости поисковиков».

«Остается лишь гадать, каким образом он решит "умереть" в следующий раз? Отравление в тюрьме, крапивница, свинка, нападение страшных сокамерников на узника совести — думаю, что-то из этого "набора джентльмена" следует ждать в самое ближайшее время. Истории Сенцова и Савченко показывают нам, что "герои не вмирають" в страшной российской тюрьме годами», — подытожил эксперт.

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Навального. Его обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.