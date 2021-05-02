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17:12   2 Мая 2021
Россия

Шаповалов объяснил, зачем желавший изучать Коран Навальный объявил себя православным

Шаповалов объяснил, зачем желавший изучать Коран Навальный объявил себя православным

Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 во Владимирской области, опубликовал новый пост на странице в Instagram в честь праздника Пасхи. В нем он заявил, что стал из атеиста православным верующим и в очередной раз напомнил о своем «плохом» самочувствии:

«К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все еще в первой половине своей увлекательной трансформации “из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину”. Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальным настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо».

Примечательно, что меньше месяца назад Навальный публично заявлял, что подает на администрацию колонии в суд за отказ предоставить ему Коран.

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, блогер готов использовать любой повод, чтобы напомнить о себе.

«Конечно, Пасха — это повод. И фактически взята стратегическая линия на сетования на состояние здоровья. Это такой просчитанный план, направленный на то, чтобы вызвать жалость у россиян. Известно, что наш народ жалостливый. Это стремления — не на своих сторонников, а на обычного среднестатистического читателя данного поста — вызвать переживания, которые можно потом конвертировать в кампанию по защите Навального и его освобождения», — объяснил Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня».

Чуть больше месяца назад соратник Навального Леонид Волков заявил, что у блогера якобы резко ухудшилось самочувствие: начались боли в спине и стала отниматься нога. Но медицинскую помощь ему якобы не оказывают. 31 марта осужденный объявил голодовку.

«В перерождение не верится». Почему Навальный заговорил о религии

В это время информационное поле сотрясали заявления его сторонников о том, что врачей к блогеру не пускают, а сам он находится чуть ли не при смерти.

22 апреля Telegram-канал «Кремлевская прачка» опубликовал видео, на котором человек, очень похожий на Навального довольно бодро несколько раз подтягивается на турнике во дворе.

«В перерождение не верится». Почему Навальный заговорил о религии

Владимир Шаповалов сравнил тактику Навального с поведением украинских деятелей Надежды Савченко и Олега Сенцова, которые отбывали наказание в российских колониях (в 2014 и 2018 года соответственно) за организацию терактов. 

«Абсолютно та же тактика, что была у Савченко и Сенцова. Разница только в том, что голодовка Навального была существенно короче, чем у указанных персонажей. Поскольку она завершилась в рекордные сроки, дальше остается только тема здоровья. Мы видим, что постоянно меняется легенда. Все время речь идет о разных заболеваниях, о разных немощах, и это также наталкивает на мысль о том, что здесь есть элементарное желание быть в новостной ленте и давить на жалость», — констатировал Шаповалов.

Кроме того, Навальный и его соратники пытаются прощупать аудиторию и на предмет ее религиозности, полагает собеседник издания. Таким образом они пытаются расширить свою группу поддержки за счет верующих людей, испытывающих жалость к страдающему человеку вне зависимости от конфессии.

«В перерождение не верится». Почему Навальный заговорил о религии

«Хотя известно, что Навальный раньше негативно относился к вере, поэтому в его перерождение не очень верится. Это спекуляции на религиозную тематику. Истинно верующий не будет рассуждать о себе в день праздника Воскресения Христова, так как это означает уподобить себя Богу. Это день, когда любой верующий вспоминает о тех жертвах, которые понес Христос ради человечества. Навальный, видимо, хочет сформировать легенду и уравнять себя с Христом. Думаю, что мы еще услышим такую интерпретацию от его адептов в самое ближайшее время», — не сомневается эксперт.

Шаповалов предположил, что в следующий раз Навальный попытается напомнить о себе в День победы, 9 Мая.

«В перерождение не верится». Почему Навальный заговорил о религии

С Шаповаловым согласен и юрист Илья Ремесло. В Telegram-канале он выразил мнение, что «фирменная особенность» Навального заключается в его постоянном переобувании, где главная цель — попасть «в новости поисковиков».

«Остается лишь гадать, каким образом он решит "умереть" в следующий раз? Отравление в тюрьме, крапивница, свинка, нападение страшных сокамерников на узника совести — думаю, что-то из этого "набора джентльмена" следует ждать в самое ближайшее время. Истории Сенцова и Савченко показывают нам, что "герои не вмирають" в страшной российской тюрьме годами», — подытожил эксперт.

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Навального. Его обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.  

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