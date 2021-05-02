"Крылья советов" вернулись в РПЛ после победы над "Акроном"

Самарские "Крылья советов" в следующем сезоне вернутся в Российскую премьер-лигу благодаря победе над тольяттинским "Акроном".

Самарский клуб, который в сезоне 2020/21 выступает в Футбольной национальной лиге, вернется в высший дивизион со следующего сезона. В матче 40-го тура "Крылья советов" выиграли у "Акрона" со счетом 2:1.

По результатам предыдущих 39 встреч самарский клуб смог занять первую строчку турнирной таблицы, набрав 92 очка, а после 40-го тура упрочил свое лидерство. Кроме "Крыльев Советов" в РПЛ в следующем сезоне может вернуться и "Оренбург".