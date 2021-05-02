Александр Лукашенко рассказал, кому открывается душа Белоруссии

Душа Белоруссии может открыться только "людям с богом в сердце", считает президент республики Александр Лукашенко.

Душа Белоруссии может открыться только "людям с богом в сердце", считает президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, ее способны увидеть лишь граждане "с миром и добрыми помыслами". Он выступил с соответствующей речью в праздник Пасхи. Лукашенко посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове Гомельской области.

"Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением", — подчеркнул президент.

Колыбель христианства в Белоруссии располагается в Полоцке и Турове, напомнил политик. Эти земли являются неисчерпаемым источником единства народа, добавил Лукашенко.