Россиянам рассказали, как вернуть обоняние после перенесенного COVID-19

Одним из наиболее неприятных последствий коронавируса является потеря обоняния. Эксперты изучили возможные методы восстановления чувства вкуса и запаха.

Одним из наиболее неприятных последствий коронавируса является потеря обоняния. Эксперты изучили возможные методы восстановления чувства вкуса и запаха.

Для лечения проблем с обонянием людям часто назначают кортикостероиды. Их действие направлено на уменьшение воспалений, в том числе и у астматиков. Однако эти препараты повышают давление и становятся причиной переменчивого настроения. Ученые утверждают, что эффективность кортикостероидов для лечения проблем с обонянием после COVID-19 не доказана, сообщается в статье издания International Forum of Allergy & Rhinology.

Эксперты советуют на протяжении нескольких месяцев вдыхать четыре сильных запаха каждый день тем, кто отмечает потерю обоняния. Для такой профилактики часто используют гвоздику, лимон, розы и эвкалипт. Однако можно выбрать и другие источники резких ароматов.