Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:30   2 Мая 2021
Политика

Социалистическая партия Болгарии отказалась от формирования правительства страны

Социалистическая партия Болгарии отказалась от формирования правительства страны

Третья по счету партия Болгарии отказалась формировать правительство страны после проведения парламентских выборов в прошлом месяце.

Представители Болгарской социалистической партии (БСП), которая потеряла около половины мест на выборах 4 апреля, заявили о невозможности возглавить правительство в раздробленном парламенте. Депутаты намерены сложить мандаты сразу после их получения.

Лидер социалистов Корнелия Нинова назвала три новые партии в парламенте "политически незрелыми". В сложившейся ситуации правительство во главе с социалистами невозможно, отметила она. Власти Болгарии теперь должны будут распустить парламент и провести досрочные выборы в течение двух месяцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #правительство #болгария

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров