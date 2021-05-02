Социалистическая партия Болгарии отказалась от формирования правительства страны

Третья по счету партия Болгарии отказалась формировать правительство страны после проведения парламентских выборов в прошлом месяце.

Третья по счету партия Болгарии отказалась формировать правительство страны после проведения парламентских выборов в прошлом месяце.

Представители Болгарской социалистической партии (БСП), которая потеряла около половины мест на выборах 4 апреля, заявили о невозможности возглавить правительство в раздробленном парламенте. Депутаты намерены сложить мандаты сразу после их получения.

Лидер социалистов Корнелия Нинова назвала три новые партии в парламенте "политически незрелыми". В сложившейся ситуации правительство во главе с социалистами невозможно, отметила она. Власти Болгарии теперь должны будут распустить парламент и провести досрочные выборы в течение двух месяцев.