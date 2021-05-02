Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:28   2 Мая 2021
Общество

Российский врач перечислил скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Российский врач перечислил скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди таких признаков: повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Напалков советует измерять артериальное давление, даже если человек не чувствует себя плохо. Если давление повышено, а самочувствие стабильное, то необходимо обратиться к специалисту.

Доктор также рекомендует серьезно отнестись к нарушениям ритма сердца. Напалков рассказал, что предобморочное состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда и инсульта, передает радио "Говорит Москва".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сердце #болезнь #симптом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров