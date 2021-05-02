15:28 2 Мая 2021Общество
Российский врач перечислил скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний
Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.
Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.
Среди таких признаков: повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Напалков советует измерять артериальное давление, даже если человек не чувствует себя плохо. Если давление повышено, а самочувствие стабильное, то необходимо обратиться к специалисту.
Доктор также рекомендует серьезно отнестись к нарушениям ритма сердца. Напалков рассказал, что предобморочное состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда и инсульта, передает радио "Говорит Москва".