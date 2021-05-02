Матвиенко напомнила о торжестве справедливости в поздравлении с Пасхой

Память о Христовом Воскресении спасала людей от уныния и вселяла надежду на торжество добра и справедливости. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Память о Христовом Воскресении спасала людей от уныния и вселяла надежду на торжество добра и справедливости. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Политик направила главе РПЦ Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму в честь Пасхи. Матвиенко подчеркнула, что в этот день россияне вместе с православным миром празднуют победу жизни над смертью, любви и сострадания над безразличием и жестокостью.

Светлое Христово Воскресение давало силы на то, что добро и справедливость неизбежно следуют за временными страданиями, напомнила председатель Совфеда. Матвиенко в телеграмме пожелала патриарху душевного спокойствия и счастья от радости Пасхи.