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15:28   2 Мая 2021
Политика

Матвиенко напомнила о торжестве справедливости в поздравлении с Пасхой

Матвиенко напомнила о торжестве справедливости в поздравлении с Пасхой

Память о Христовом Воскресении спасала людей от уныния и вселяла надежду на торжество добра и справедливости. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Политик направила главе РПЦ Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму в честь Пасхи. Матвиенко подчеркнула, что в этот день россияне вместе с православным миром празднуют победу жизни над смертью, любви и сострадания над безразличием и жестокостью.

Светлое Христово Воскресение давало силы на то, что добро и справедливость неизбежно следуют за временными страданиями, напомнила председатель Совфеда. Матвиенко в телеграмме пожелала патриарху душевного спокойствия и счастья от радости Пасхи.

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#матвиенко #патриарх #пасха

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