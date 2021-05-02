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15:12   2 Мая 2021
Политика

Танкисты КМП США попали под сокращение в рамках реформы войск

Танкисты КМП США попали под сокращение в рамках реформы войск

Личный состав Корпуса морской пехоты (КМП) США сократят из-за отказа от танковых подразделений в рамках всеобщей реорганизации американских ВС.

Отмечается, что попавшим под сокращение военнослужащим предлагают сменить место службы или завершить карьеру. По имеющейся информации, более 450 морпехов остались не у дел из-за реформы, которая должна сделать КМП "более экспедиционным".

Пресс-секретарь по вопросам живой силы и резерва КМП США Ивонн Карлок сообщила, что 69 военнослужащих танковых батальонов были переведены из морской пехоты в армейские соединения. При этом порядка 250 человек решили освоить другие специальности в области разведки, логистики и киберсистем.

В Пентагоне подчеркнули, что никого не увольняют со службы принудительно, каждому танкисту, желающему продолжать служить, найдут новое место.

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#сша #морпехи

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