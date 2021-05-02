Исследователь Уилер рассказал о влиянии Байдена на судебную систему США

Президент США Джо Байден обеспечил собственное воздействие на судебную систему с помощью кадровой политики, уверен исследователь Рассел Уилер.

Президент США Джо Байден обеспечил собственное воздействие на судебную систему с помощью кадровой политики, уверен исследователь Рассел Уилер.

Эксперт указал на большое число кандидатов в Верховный суд, которых выдвинул глава государства. Слова стипендиата по исследованиям в области управления Брукингского института Уилера приводит пресс-служба учебного заведения.

Он указал на значительное отличие действий Байдена в этом вопросе от экс-президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и Барака Обамы. Эксперт также обратил внимание на тот факт, что ни один из кандидатов действующего главы государства не является белым.

Исследователь не согласился с критиками Байдена, которые обвиняют президента в продолжении кампании политизации Верховного суда. По мнению оппонентов американского лидера, его действия направлены на запугивание членов структуры и разрушение независимости.

Президент США не может одобрить действия демократов, которые проявляют подобные наклонности, убежден Уилер. Поэтому возросшее влияние Байдена все еще имеет скромные масштабы, добавил он.