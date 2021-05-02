Британия предложила бороться с влиянием России в мире

Страны "Большой семерки" должны вместе противодействовать маневрам России, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Страны "Большой семерки" должны вместе противодействовать маневрам России, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, коллективный Запад должен разработать эффективный механизм по борьбе с влиянием Кремля в информационном поле.

"Мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам", — сказал он.

Дипломат также отметил, что действия России направлены на подрыв доверия к правительствам западных стран. Кремль же указывает на отсутствие доказательств в подобных обвинениях.