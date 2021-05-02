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14:27   2 Мая 2021
Политика

Британия предложила бороться с влиянием России в мире

Британия предложила бороться с влиянием России в мире

Страны "Большой семерки" должны вместе противодействовать маневрам России, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, коллективный Запад должен разработать эффективный механизм по борьбе с влиянием Кремля в информационном поле.

"Мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам", — сказал он.

Дипломат также отметил, что действия России направлены на подрыв доверия к правительствам западных стран. Кремль же указывает на отсутствие доказательств в подобных обвинениях.

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#россия #британия #g7

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