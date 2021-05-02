Россиян призвали не забывать о советах Роспотребнадзора на майские праздники

Россияне не должны забывать о предупреждениях Роспотребнадзора о COVID-19, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Россияне не должны забывать о предупреждениях Роспотребнадзора о COVID-19, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

В России начались долгие майские выходные. В это время стоит помнить о рекомендациях Роспотребнадзора носить защитные маски, и прививаться. По возможности на время праздников стоит остаться дома или уехать за город. Сейчас советы ведомства особенно актуальны, выразил уверенность Цивилев.

"Мы, конечно, очень хотим забыть про коронавирус, но должны опираться на объективные данные", — заметил он.

Не стоит недооценивать опасность коронавирусной инфекции, передает его слова ФАН. Депутат ЗакСа напомнил о рекомендациях главного санитарного врача России Анны Поповой. Она призвала россиян провести долгие выходные с пользой для здоровья и вакцинироваться. Подобный подход является спасением для каждого, сообщил Цивилев.