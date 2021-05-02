Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:40   2 Мая 2021
Россия

Жителей центральной России предупредили об атаке мощного циклона

Жителей центральной России предупредили об атаке мощного циклона

На центральные регионы России надвигается мощный североатлантический циклон, который принесет аномальные дожди с грозами. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник, 3 мая,в Московской, Брянской, Калужской, Тульской областях пройдут ливни с грозами. Скорость ветра при этом будет достигать 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, с полуночи до девяти часов утра понедельника в Москве выпадет до 44% от месячной нормы осадков. При этом ночью будет около 9 градусов тепла. Днем до плюс 19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #россия #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров