Жителей центральной России предупредили об атаке мощного циклона

В ночь на 3 мая ожидаются сильные ливни и ветер.

На центральные регионы России надвигается мощный североатлантический циклон, который принесет аномальные дожди с грозами. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник, 3 мая,в Московской, Брянской, Калужской, Тульской областях пройдут ливни с грозами. Скорость ветра при этом будет достигать 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, с полуночи до девяти часов утра понедельника в Москве выпадет до 44% от месячной нормы осадков. При этом ночью будет около 9 градусов тепла. Днем до плюс 19.