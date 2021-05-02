В Одессе начался марш националистов в честь годовщины трагедии 2014 года

Украинские националисты собрались в честь годовщины трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года произошли столкновения со сторонниками "антимайдана".

Украинские националисты собрались в честь годовщины трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года произошли столкновения со сторонниками "антимайдана".

Тогда в Одессе погибли около 48 человек. Сегодня участники "Марша защитников" собрались на Соборной площади и следуют к парку Шевченко, где планируют провести митинг, передает РИА Новости.

Некоторые из присутствующих людей одеты в камуфляж или одежду с символикой националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело).

Сообщается, что скандирующую украинские лозунги колонну сопровождают полицейские, а движение автотранспорта перекрыто.

В России, Израиле и ряде других стран неоднократно осуждали акции националистов на Украине.