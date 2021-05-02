Антифашисты в США потребовали не поддерживать Украину из-за трагедии в Одессе

Вашингтону необходимо положить конец военной поддержке украинского правительства. Об этом заявили общественники из США в день годовщины трагедии в Одессе.

Вашингтону необходимо положить конец военной поддержке украинского правительства. Об этом заявили общественники из США в день годовщины трагедии в Одессе.

Участники антифашистских организаций, которые выступают против украинских националистов, намерены устроить в Нью-Йорке и Ричмонде акции памяти. Члены общественных организаций продемонстрируют согражданам фотографии жертв радикалов. Речь идет о гибели людей 2 мая в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

Антифашисты призвали прекратить "все американские войны и санкции", а также остановить поддержку "киевского режима". Организации "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" и "Помни Одессу: солидарность с антифашистским народом Украины" распространили соответствующие требования в преддверии памятной даты.