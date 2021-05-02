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13:54   2 Мая 2021
Происшествия

МВД Киргизии выясняет обстоятельства смертельного конфликта на границе

МВД Киргизии выясняет обстоятельства смертельного конфликта на границе

После смертельного конфликта на границе с Таджикистаном МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел, сообщил замминистра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев.

Дела возбуждены по статьям об убийстве, хулиганстве, массовых беспорядках, незаконном пересечении границы и преступлении против мира. Проводится расследование.

В результате вооруженного столкновения на границе 34 гражданина Киргизии были убиты из огнестрельного оружия. Большинство пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями. В связи с этим пропуск людей и грузов через киргизско-таджикскую государственную границу временно приостановлен, сообщили в Государственной пограничной службе Киргизии.

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#конфликт #киргизия #таджикистан #уголовные дела

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