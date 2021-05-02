Президент Абхазии пожелал православным россиянам пасхального ликования

Президент Абхазии Аслан Бжания в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пожелал православному народу России пасхального ликования. Об этом он написал в послании.

Президент Абхазии Аслан Бжания в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пожелал православному народу России пасхального ликования. Об этом он написал в послании.

Глава республики отметил духовное единство Абхазии и России, которое особо проявляется в Светлое Христово Воскресение. По словам президента, деятельность РПЦ играет особую роль для социальной стабильности и согласия в православном мире. Аслан Бжания пожелал россиянам крепости духа, сердечного тепла и здоровья родным.

"Пусть Воскресший Христос поддержит и обновит силы ваши", — написал абхазский лидер.

Президент выразил уверенность в том, что трудами патриарха и впредь будут совершаться добрые дела, а отношения дружбы и доверия между народами — крепнуть и развиваться.