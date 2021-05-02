Депздрав опроверг сообщения о появлении "тайных пациентов" для проверки больниц Москвы

Столичный департамент здравоохранения не направляет "тайных пациентов" для проведения проверок медучреждений в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Столичный департамент здравоохранения не направляет "тайных пациентов" для проведения проверок медучреждений в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что деятельность московских больниц будут проверять с помощью "тайных пациентов".

Однако все проверки городских медорганизаций проводятся в плановом порядке посредством Медицинской инспекции и линейного контроля, рассказали в депздраве РИА Новости.