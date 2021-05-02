13:37 2 Мая 2021Происшествия
Около 240 человек задержали в Берлине на первомайских демонстрациях
На первомайских демонстрациях в Берлине полицейские задержали около 240 протестующих.
На первомайских демонстрациях в Берлине полицейские задержали около 240 протестующих.
В уличных потасовках пострадали не менее 30 полицейских. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг. На него пришли, по предварительным подсчетам, от восьми до десяти тысяч человек.
Спустя час полицейским пришлось остановить поток людей из-за отсутствия у участников медицинских масок и несоблюдения социальной дистанции. После этого протестующие зажгли шашки и начали кидать бутылки в полицию.