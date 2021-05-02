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13:37   2 Мая 2021
Происшествия

Около 240 человек задержали в Берлине на первомайских демонстрациях

Около 240 человек задержали в Берлине на первомайских демонстрациях

На первомайских демонстрациях в Берлине полицейские задержали около 240 протестующих.

В уличных потасовках пострадали не менее 30 полицейских. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг. На него пришли, по предварительным подсчетам, от восьми до десяти тысяч человек.

Спустя час полицейским пришлось остановить поток людей из-за отсутствия у участников медицинских масок и несоблюдения социальной дистанции. После этого протестующие зажгли шашки и начали кидать бутылки в полицию.

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#демонстрация #полиция #берлин

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