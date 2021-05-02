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13:36   2 Мая 2021
Общество

Голикова попросила вакцинированных от COVID-19 не пренебрегать ПЦР-тестом

Голикова попросила вакцинированных от COVID-19 не пренебрегать ПЦР-тестом

Вакцинированным от COVID-19 не следует пренебрегать ПЦР-тестированием после возвращения из-за рубежа. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Пока не набралось такого объема информации, чтобы четко подтвердить отсутствие опасности для окружающих после прививки от COVID-19. По словам Голиковой, сейчас рассматриваются вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение с наличием антител у переболевших инфекцией для упрощения получения документов. Однако не стоит пренебрегать ПЦР-тестом даже при наличии прививки, заявила вице-премьер в эфире "России-1".

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#голикова #коронавирус #ПЦР-тест

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