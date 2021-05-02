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13:27   2 Мая 2021
Политика

Аксенов предложил оригинальное место встречи Путина и Зеленского в Крыму

Аксенов предложил оригинальное место встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов иронично напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наличии у него квартиры на российском полуострове.

По его словам, Зеленскому стоит предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Крыму. Мероприятие может состояться в личной квартире главы Украины.

Стоит отметить, что украинский лидер в течение последнего времени активно ищет возможность для встречи с Путиным. Зеленский предлагал своему коллеге несколько городов на выбор, в которых можно было бы провести переговоры.

В Кремле же не намерены обсуждать с Зеленским урегулирование гражданской войны на юго-востоке Украины. Предметом разговора может стать только развитие отношений между Москвой и Киевом.

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#путин #аксенов #зеленский

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