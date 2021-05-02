Аксенов предложил оригинальное место встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов иронично напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наличии у него квартиры на российском полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов иронично напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наличии у него квартиры на российском полуострове.

По его словам, Зеленскому стоит предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Крыму. Мероприятие может состояться в личной квартире главы Украины.

Стоит отметить, что украинский лидер в течение последнего времени активно ищет возможность для встречи с Путиным. Зеленский предлагал своему коллеге несколько городов на выбор, в которых можно было бы провести переговоры.

В Кремле же не намерены обсуждать с Зеленским урегулирование гражданской войны на юго-востоке Украины. Предметом разговора может стать только развитие отношений между Москвой и Киевом.