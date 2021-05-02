Американский стратегический самолет RC-135V совершил длительный полет около дальневосточных границ России.

Американский стратегический самолет RC-135V совершил длительный полет около дальневосточных границ России.

Согласно данным западных авиационных ресурсов, RC-135V поднялся с авиабазы Эйлсон, которая располагается на Аляске. Во время своего полета самолет-разведчик пролетел над побережьями Камчатки. Также RC-135V был зафиксирован около Авачинской бухты, где находится российская база атомных подлодок.

Ранее стало известно, что американский разведывательный самолет RC-135 выполнял задание около южного побережья Камчатки. Такие действия вынудили российский истребитель-перехватчик МиГ-31 подняться в небо для того, чтобы сопровождать ВВС США.