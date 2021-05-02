Депутат Вострецов посетил пасхальное богослужение в храме Николая Чудотворца в Петербурге

Председатель профсоюзов СОЦПРОФ и депутат Госдумы Сергей Вострецов встретил Воскресение Христово в храме Николая Чудотворца вместе с петербуржцами.

Председатель профсоюзов СОЦПРОФ и депутат Госдумы Сергей Вострецов встретил Воскресение Христово в храме Николая Чудотворца вместе с петербуржцами.

Он указал на значимость этого светлого праздника для всех православных. По словам парламентария, Сын Божий принял мученическую смерть, чтобы искупить грехи человечества.

"Это глубокий философский и духовный посыл каждому из нас, кто мы и зачем. А часто ли мы живем по совести, а как мы относимся к ближним своим? Те ли вещи мы ценим и за то ли боремся?" — подчеркнул Вострецов.

Все эти вопросы ежедневно встают перед многими людьми. Некоторые ошибаются в принятии решений. А Христос дал каждому шанс еще при жизни привести свои душевные дела в порядок, цитирует слова депутата Федеральное агентство новостей.

Это — бесценный дар, который можно как принять, так и отринуть, добавил Вострецов. Он отметил, что искренне любит Христа и гордится тем, что является православным человеком.