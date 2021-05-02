Националисты в Одессе планируют провести шествие, чтобы поиздеваться над жертвами инцидента в Доме профсоюзов, заявила корреспондент издания News Front Юлия Витязева.

Националисты в Одессе планируют провести шествие, чтобы поиздеваться над жертвами инцидента в Доме профсоюзов, заявила корреспондент издания News Front Юлия Витязева.

Трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. Тогда от действий радикалов только по официальным данным погибло 48 человек, а по неофициальным более сотни. Здание подожгли, его не позволяли тушить пожарным бригадам. Тех, кто пытался выпрыгивать из окон либо добивали битами, либо расстреливали. Преступление до сих пор остается нерасследованным.

В 2020 году к Дому профсоюзов желающих почтить память подпускали по одному человеку, ссылаясь на условия пандемии. Вандалы срывали плакаты и венки. В 2021 году националисты наверняка вновь попытаются испортить день памяти, считает Юлия Витязева.

"Уже известно, что на 2 мая националисты анонсировали так называемый "антиколорадный" марш", — заметила она.

Все виновные уже давно известны, передает ее слова Nation News. Среди них Алексей Гончаренко, причастность которого к трагедии не была расследована ни при экс-президенте Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском. Пройдет еще несколько лет, и память о тех событиях будет окончательно искажена, а радикалы на Украине будут праздновать 2 мая как "день освобождения Одессы", считает Витязева.