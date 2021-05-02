Боярский не сомневается в победе "Зенита" над "Локомотивом" в 28-м туре РПЛ

Известный актер Михаил Боярский высказался о предстоящем матче "Зенита" и "Локомотива", спрогнозировав итоговый результат поединка в Петербурге.

Известный актер Михаил Боярский высказался о предстоящем матче "Зенита" и "Локомотива", спрогнозировав итоговый результат поединка в Петербурге.

"Зенит" из Санкт-Петербурга 2 мая может в третий раз подряд стать чемпионом России по футболу. Для завоевания титула команде Сергея Семака необходимо победить столичный "Локомотив". В интервью изданию "Спорт-Экспресс" народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что "Зенит" обязательно выиграет у "железнодорожников".

"Бесспорно "Зенит" заберет чемпионство в этом матче. Настрой у команды боевой. Например, Тимощук считает, что "Зенит" готов не сдавать свои позиции. Я сам пойду на стадион, чтобы быть очевидцем золотого матча", — отметил актер.

Боярский добавил, что поединок завершится победой "Зенита" со счетом 3:0. Центральный матч тура пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 19 часов. Стоит отметить, что "Локомотив" выиграл все матчи чемпионата России по футболу в этом году.