Малком рассказал, как относится к натурализации Гильерме

Бразилец Малком, выступающий в петербургском "Зените", оценил решение голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме принять гражданство России.

Бразилец Малком, выступающий в петербургском "Зените", оценил решение голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме принять гражданство России.

"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче РПЛ на "Газпром Арене" 2 мая. В случае победы клуб из Северной столицы досрочно выиграет чемпионата России по футболу. В преддверии встречи бразильский полузащитник "Зенита" Малком рассказал, как он относится к натурализации голкипера "железнодорожников".

"Играть за нашу сборную возможности у него не было. В итоге Гильерме сделал этот выбор. На мой взгляд, это правильно, если его здесь принимают и любят", — отметил бразильский полузащитник.

Гильерме играет за сборную России с 2016 года. Более того, голкипер был включен в заявку команды на чемпионат Европы во Франции, однако не выходил на поле. Не исключено, что летом Гильерме выступит за сборную России на Евро-2020.