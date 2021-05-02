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12:07   2 Мая 2021
Политика

СМИ: в Киргизии нашли в одном из жилых домов неразорвавшуюся ракету

СМИ: в Киргизии нашли в одном из жилых домов неразорвавшуюся ракету

Неразорвавшаяся авиационная ракета обнаружена в жилом доме в Киргизии вблизи границы с Таджикистаном.

В сообщении Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности республики говорится, что ракеты нашли в местности Ортобоз. Утверждается, что она попала в один из жилых домов в ходе обстрела таджикскими военнослужащими 29 апреля.

"Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала", — сказано в сообщении СМИ.

Отмечается, что обстановка на киргизско-таджикском участке границы "стабильная". Оборонные ведомства двух стран продолжают работу по отводу дополнительных сил и средств от госграницы в места постоянной дислокации.

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#киргизия #таджикистан #ракета

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