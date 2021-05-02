Политолог Манукян объяснил, почему Зеленский добивается двухсторонней встречи с Путиным

Украина всеми силами пытается выставить Российскую Федерацию стороной в гражданской войне в Донбассе, заявил политолог Вадим Манукян.

Украина всеми силами пытается выставить Российскую Федерацию стороной в гражданской войне в Донбассе, заявил политолог Вадим Манукян.

Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский добивается двухсторонней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам источника Манукяна, единственной целью Зеленского в этих переговорах является обсуждение темы Донбасса.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Киеву необходимо вести диалог с властями ЛНР и ДНР. По этой причине единственное условие Москвы для возможной встречи с Зеленским заключается в том, чтобы не обсуждать Донбасс. Однако это абсолютно не устраивает украинского президента, передает ФАН.