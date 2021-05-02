12:02 2 Мая 2021Наука
Американские ученые рассказали о пользе сильных грозовых разрядов
Сильные грозовые разряды постоянно происходят в атмосфере. Американские ученые выяснили, что данное природное явление очень полезно.
Сильные грозовые разряды постоянно происходят в атмосфере. Американские ученые выяснили, что данное природное явление очень полезно.
Разряды способствуют естественному и очень эффективному очищению окружающего нас воздуха. Специалисты провели исследование и подготовили специальный доклад.
В результате электрических разрядов воздух насыщается природными антиоксидантами, рассказали ученые. Гибнут вредоносные бактерии, посторонние примеси оседают на поверхность. Эксперты отметили, что это часть полезных функций, которые выполняет гроза.