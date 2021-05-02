Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:02   2 Мая 2021
Наука

Американские ученые рассказали о пользе сильных грозовых разрядов

Американские ученые рассказали о пользе сильных грозовых разрядов

Сильные грозовые разряды постоянно происходят в атмосфере. Американские ученые выяснили, что данное природное явление очень полезно.

Разряды способствуют естественному и очень эффективному очищению окружающего нас воздуха. Специалисты провели исследование и подготовили специальный доклад.

В результате электрических разрядов воздух насыщается природными антиоксидантами, рассказали ученые. Гибнут вредоносные бактерии, посторонние примеси оседают на поверхность. Эксперты отметили, что это часть полезных функций, которые выполняет гроза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#атмосфера #гроза #разряд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров