Количество новых случаев COVID-19 в России за сутки составило менее 9 тысяч

Медики за прошедшие сутки зафиксировали менее 9 тысяч новых случаев коронавируса в России. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Медики за прошедшие сутки зафиксировали менее 9 тысяч новых случаев коронавируса в России. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Количество заболевших составило 8697 чловек. Их выявили в 82 регионах страны. При этом у 14,7% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 342 человека. Полностью вылечиться смогли еще 7339 пациентов.

Актуальные сведения о ситуации с коронавирусом в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.