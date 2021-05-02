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11:50   2 Мая 2021
Общество

Количество новых случаев COVID-19 в России за сутки составило менее 9 тысяч

Количество новых случаев COVID-19 в России за сутки составило менее 9 тысяч

Медики за прошедшие сутки зафиксировали менее 9 тысяч новых случаев коронавируса в России. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Количество заболевших составило 8697 чловек. Их выявили в 82 регионах страны. При этом у 14,7% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 342 человека. Полностью вылечиться смогли еще 7339 пациентов.

Актуальные сведения о ситуации с коронавирусом в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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